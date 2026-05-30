Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Пропущенный звонок. Потеряна связь где-то в начале десятых. Расчехлили старенькую Nokia 6300 и выходи на связь. Внутри пыльный вайб, мыльные фотки и диджеи, которые напомнят, как звучал танцпол. Вход: любая сумма на входе. Диджеи: Velsky Semochkin KILLDASTREAK HELLOLA FRDM ANSKEY 12xLITRE VOLUMATE KSUMANDOTRIY Gatgonfa BISS
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи