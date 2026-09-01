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Нереализованные проекты Москвы ХХ века

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2100₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция приоткроет завесу над самыми дерзновенными и неосуществлёнными замыслами московской архитектуры: от буржуазной Москвы начала ХХ века до капиталистического романтизма 1990-х годов. Ты погрузишься в мир, где город мог бы предстать совсем иным: как видели столицу советские зодчие, от сталинского ампира до модернистских утопий, и какие фантастические подчас эпатажные решения предлагались в эпоху «лихих девяностых». В финале — детальный разбор альтернативных сценариев для района Москва-Сити: от концепций «города в городе» до проектов, оставшихся лишь на бумаге ХХ века и в цифре конца 1990-х. Лектор: Денис Ромодин — историк Москвы второй половины ХХ века, старший научный сотрудник Музея Москвы и руководитель филиала — Музея «Садовое кольцо».

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