Лекция приоткроет завесу над самыми дерзновенными и неосуществлёнными замыслами московской архитектуры: от буржуазной Москвы начала ХХ века до капиталистического романтизма 1990-х годов. Ты погрузишься в мир, где город мог бы предстать совсем иным: как видели столицу советские зодчие, от сталинского ампира до модернистских утопий, и какие фантастические подчас эпатажные решения предлагались в эпоху «лихих девяностых». В финале — детальный разбор альтернативных сценариев для района Москва-Сити: от концепций «города в городе» до проектов, оставшихся лишь на бумаге ХХ века и в цифре конца 1990-х. Лектор: Денис Ромодин — историк Москвы второй половины ХХ века, старший научный сотрудник Музея Москвы и руководитель филиала — Музея «Садовое кольцо».