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Неофолк

Чистопрудный бульвар, 25

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Завершение:

от 600₽ до 1100₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Для тех, кто хочет жить в лесу и считает последствия индустриальной революции губительными для человечества. 25 апреля состоится фестиваль неофолк-тред IV. Две сцены, неофолк, дарквэйв, турбошансон, ежи-палка и хижина. Живой звук: KOYOTEKOYOTE СОВДЕПиЯ Börning Mashiah Оркестр Чёрного Вигвама Loochnapovorote x MetaChaos Tafalaria ветви ё itwasntyourfault Электроника: ветер FΞΞDTHΞRITΞ HARON BARON dj помолвленный b2b Raider Гамаюн

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