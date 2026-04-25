Для тех, кто хочет жить в лесу и считает последствия индустриальной революции губительными для человечества. 25 апреля состоится фестиваль неофолк-тред IV. Две сцены, неофолк, дарквэйв, турбошансон, ежи-палка и хижина. Живой звук: KOYOTEKOYOTE СОВДЕПиЯ Börning Mashiah Оркестр Чёрного Вигвама Loochnapovorote x MetaChaos Tafalaria ветви ё itwasntyourfault Электроника: ветер FΞΞDTHΞRITΞ HARON BARON dj помолвленный b2b Raider Гамаюн