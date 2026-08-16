(не)Нижний интернет: Ваномас — Карлик Разумизма
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное
Про событие
«Терпи, ёпты. Твоё дело — терпеть. Ты родился, чтобы терпеть. Ты терпишь и будешь терпеть. Ты — генетическая терпила» — Ваномас. «Как привлечь внимание людей?» — вот один из вечных вопросов человеческого общества. Представь себе древнегреческих философов... Вспомни измышления Платона, Аристотеля, Сократа и прочих... Отвратительно, правда? Жалкая зловонная кучка буквоедских пустомель на фоне главной звездочки античной философии — Диогена. Ваномас — это Диоген нашего времени. Эпатажные жесты и поступки, из-за которых одни считают его шизом, а другие гением. Для Ваномаса ничего не стоило строить из себя циника-правдоруба, а затем самому отказываться от собственных убеждений, когда ему было нужно. В конце концов, мужчина суть хозяин своего слова. Он слово дал. Он его и забрал. От глубокой аналитики видеоигр до интрижки с Кариной Шпак. От кулинарных нище-рецептов до открытия Ваномас-Арены. От войны с Абдуловерой до раскрутки термина «Тарелочница». В начале лекции дуэт Яхве МС исполнит песню про Ваномаса. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи