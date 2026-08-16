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(не)Нижний интернет: Ваномас — Карлик Разумизма

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

«Терпи, ёпты. Твоё дело — терпеть. Ты родился, чтобы терпеть. Ты терпишь и будешь терпеть. Ты — генетическая терпила» — Ваномас. «Как привлечь внимание людей?» — вот один из вечных вопросов человеческого общества. Представь себе древнегреческих философов... Вспомни измышления Платона, Аристотеля, Сократа и прочих... Отвратительно, правда? Жалкая зловонная кучка буквоедских пустомель на фоне главной звездочки античной философии — Диогена. Ваномас — это Диоген нашего времени. Эпатажные жесты и поступки, из-за которых одни считают его шизом, а другие гением. Для Ваномаса ничего не стоило строить из себя циника-правдоруба, а затем самому отказываться от собственных убеждений, когда ему было нужно. В конце концов, мужчина суть хозяин своего слова. Он слово дал. Он его и забрал. От глубокой аналитики видеоигр до интрижки с Кариной Шпак. От кулинарных нище-рецептов до открытия Ваномас-Арены. От войны с Абдуловерой до раскрутки термина «Тарелочница». В начале лекции дуэт Яхве МС исполнит песню про Ваномаса. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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