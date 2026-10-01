ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

(не)Нижний интернет: Абдуль — Санитар Рунета

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

«И был Бог, и был Сатана, и были люди, и были нелюди, и был Александр Гаврилович Абдулов…» — из Биборана. Пришла пора поговорить о первом русском витубере. Абдуль сумел не просто оседлать хайп Нижнего Интернета — он из войны с ним смог построить целое шоу и создать рунет-религию. А затем ушёл, чтобы вернуться в новом образе и создать целый мир ШУЕ ППШ, навсегда вписав мем про «санитаров» и «шизов» в сетевую культуру. От Охоты на Маслят до ШУЕ ППШ. От Биборана до Теории Завышенной Численности Земли. От войны с Озоном до войны с Поднебесным. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога под рэп и барабаны
Выбор редакции
Йога под рэп и барабаны

1690₽

Йога под рэп
Йога под рэп

2500₽

Волосы
Волосы
до

от 1800₽

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи
до

3000₽

Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
Популярное
Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой
до

от 900₽

Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
Городской квест для двоих «Загадочная история Северного Речного»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста