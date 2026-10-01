(не)Нижний интернет: Абдуль — Санитар Рунета
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное
Про событие
«И был Бог, и был Сатана, и были люди, и были нелюди, и был Александр Гаврилович Абдулов…» — из Биборана. Пришла пора поговорить о первом русском витубере. Абдуль сумел не просто оседлать хайп Нижнего Интернета — он из войны с ним смог построить целое шоу и создать рунет-религию. А затем ушёл, чтобы вернуться в новом образе и создать целый мир ШУЕ ППШ, навсегда вписав мем про «санитаров» и «шизов» в сетевую культуру. От Охоты на Маслят до ШУЕ ППШ. От Биборана до Теории Завышенной Численности Земли. От войны с Озоном до войны с Поднебесным. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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