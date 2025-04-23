Погружение в уникальные кинематографические вселенные одного из самых ярких мастеров аниме современности — Макото Синкая. Под звуки Nella Ensemble оживают истории, в которых эмоции и образы сливаются воедино. Музыка из аниме: «Твоё имя», «Сад слов», «5 сантиметров в секунду», «Шёпот сердца камня» и других произведений автора будет сопровождаться видеопроекциями на большом экране 360°, что создаст полное ощущение присутствия в мире героев. Эта симфомультимедия — возможность по-новому открыть для себя магию произведений Макото Синкая и прикоснуться к его тонкому и поэтичному взгляду на мир через инструментальный ансамбль и солистку оркестра Марию Саитбаталову.