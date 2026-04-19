«Неквартирник» — это особый формат, в котором переплетаются музыка и сценическое действо. Это не просто выступление «Я Софа» в полуакустике (хотя оно, разумеется, будет, и песни будут представлены в абсолютно новом звучании). Тебя ждёт живое выступление с элементами интерактивного перформанса, в который будут вовлечены и артисты, и зрители. Каждое место в зале — как пропуск в закулисье, где стираются границы между сценой и залом, а музыка звучит будто только для тебя. В таком пространстве рождается живой диалог — ты не просто слушатель, а соучастник вечера, чьи эмоции и реакции влияют на ход действа.