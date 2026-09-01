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Некуда надеть

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Правила московской ночной жизни слишком предсказуемы…поэтому двери особняка открываются для тех, кто готов показать свой истинный хаотик стайл. Время достать то, что больше некуда надеть и что даже на Китай-городе посчитают безумием. Надевай свадебное платье, кигуруми, леопардовые лосины. Доставай парик, перья, винил, экстремальные платформы и шубу нью-рок. На тусе соберутся медийные лица, инфлюенсеры, блогеры и главные модники столицы. Лайн-ап: UNITY FLOW MARS BLUD BAKIIA YARMUSH BIRTHDAY SET ARINA BLES BAESHHH Вход свободный по регистрации, без реги — 1000р

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