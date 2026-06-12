Красивый лес и несложный маршрут, который доступен и новичку — идеальная комбинация. Приготовишь обед в лесной беседке, которую построили другие туристы, познакомишься у костра и просто хорошо проведёшь время. Вот что многие любят в походах — так это единение с природой и уход от цивилизации. Этот маршрут как раз то, чего просит твоя душа. Пройдя всего 800 метров по посёлку, зайдёшь в лес. Протяжённость маршрута по лесной зоне 10 километров и здесь очень красиво! Лес хвойный, молодой и приятный. Узкие лесные тропинки петляют из стороны в сторону и ведут вперёд. Выйдешь на широкую удобную грунтовую дорогу, где изредка можно встретить лыжников. Здесь идти легко и приятно. Но совсем скоро снова перейдёшь на теряющуюся в лесу тропинку. Вокруг спускаются лапы елей, источая неповторимый хвойный аромат. Стоянка на обед будет в атмосферной беседке в сосновом лесу. Такой комфорт в походах встречается редко! Крыша над головой и столик станут домиком на ближайшие полтора-два часа, пока будет готовиться супчик.