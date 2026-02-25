Творческий кластер «Фабрика» открылся в 2005 году на территории Фабрики технических бумаг «Октябрь». В 2026 году это арт-пространство может прекратить своё существование. Выставка объединит художников, работающих с темами созидания и разрушения. Среди участников — резиденты «Фабрики» разных лет: Зак Кахадо, Алексей Веселовский, Дмитрий Каварга, Danil Danot. Экспозиция займет не только привычные залы, но и опустевшие цеха, заброшенные офисы, чердаки и крыши. Центральное событие — открытие мастерской недавно ушедшего художника Валерия Чтака (1981–2024). На чердаке покажут инсталляцию Елены Шаргановой. Выставка будет развиваться постепенно, дополняясь по мере «разрушения» пространства. Весной 2026 года откроется вторая часть проекта. Режим работы: ВТ-ВС 12:00 до 20:00