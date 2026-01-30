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НЕискусственный интеллект: как сделать всё интересно

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции Николай Дубинин поделится ответами на следующие вопросы: — Что управляет нашим вниманием? — Как искать истории и интересно рассказывать их? — Как замечать необычное? — Как писать, монтировать и находить контент, который собирает миллионы просмотров? Лектор: Николай Дубинин — автор и ведущий YouTube-канала «ПослеЗавтра».

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