На лекции Николай Дубинин поделится ответами на следующие вопросы: — Что управляет нашим вниманием? — Как искать истории и интересно рассказывать их? — Как замечать необычное? — Как писать, монтировать и находить контент, который собирает миллионы просмотров? Лектор: Николай Дубинин — автор и ведущий YouTube-канала «ПослеЗавтра».