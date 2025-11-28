Ночь в музее или супермаркете? Ещё и с вечеринкой! Такой будет ноябрьский вернисаж с творческим объединением художников. Arustamov (live) — артист громко заявил о себе дебютным альбомом «Дорогая, боль!» в конце 2024 года, а в 2025 покорил инфополе тем самым ситкомом «Кроме тебя». Polina K (Fire Exit) — диджей, продюсер и артистка, работающая в жанрах хаус, дип-хаус, тек-хаус и техно. Прилетит из жаркого Дубая, чтобы раздать вайба и сыграть яркий сет. Скрасят вечер также: Daily slime / Sugar Tito / Gabi / Romey / Lyolya Ro. Узнать детали, дополнительную информацию или забронировать стол можно по телефону.