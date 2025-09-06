Открытие осеннего сезона выставкой творческого объединения, на которой художники расскажут о начале жизни в разных мифологиях и о том, как был упорядочен первозданный хаос. Тебя ждет: Дневная программа: выставки, активности, лекторий, мастер-классы Ночная часть, которую дополнят ещё несколько залов с экспозицией искусства, а также главная музыкальная сцена, традиционно оформленная художниками, на которой состоятся выступления артистов и диджеев. Вход с 16:00 до 19:00 — FC / 18+ / бесплатный, по предварительной регистрации Вход с 19:00 — FC / 18+ / по билетам Узнать детали, дополнительную информацию или забронировать стол можно по телефону.