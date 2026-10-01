Конечно здесь будут смешивать и взбалтывать тяжёлую, лёгкую, быструю, медленную, психоделическую, прямолинейную и какую угодно ещё отличную музыку, потому что любят разное и крутое. Готовься к насыщенному музыкальному путешествию, свободному от жанровых предрассудков. Состав участников: Сахарный человек Jakarta Project MxAxMxA Skimist IWKC Absent Sunday В программе самое лучшее всё на свете: от хэппи грайндкора до дарк-кабаре.