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Недр Осенний

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Конечно здесь будут смешивать и взбалтывать тяжёлую, лёгкую, быструю, медленную, психоделическую, прямолинейную и какую угодно ещё отличную музыку, потому что любят разное и крутое. Готовься к насыщенному музыкальному путешествию, свободному от жанровых предрассудков. Состав участников: Сахарный человек Jakarta Project MxAxMxA Skimist IWKC Absent Sunday В программе самое лучшее всё на свете: от хэппи грайндкора до дарк-кабаре.

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