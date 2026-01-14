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Небесный почтальон Федя Булкин

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Проект «Практики» и Мастерской Брусникина. Семилетний Федя растёт с бабушкой, ходит в школу и пишет письмо Деду Морозу, а ещё пытается разобраться в устройстве мира, рассуждает о Боге и смысле жизни, хочет завести собаку. Но его главная мечта — доехать до мамы с папой, которые в вечной командировке строят Град Небесный. Юрий Печенежский обратился к парадоксальному роману Александры Николаенко о детстве и взрослении. Рассудительный и любопытным мальчуган с пытливым умом вглядывается в окружающий его мир и пытается понять, что остаётся от человека после смерти и можно ли вернуть ушедших родных. Спектакль складывается из коротких ироничных сценок-диалогов между бабушкой и внуком. В процессе постижения мира Федя не устаёт задавать вопросы, ненароком бьёт чашки, путает созвучные слова и забавно рассуждает, какую девочку позвать в кино. Вместе с юмором истории пронизывает забота двух одиноких людей друг о друге: мальчик и бабушка вместе переживают потери и страхи, стараясь сделать жизнь светлей и продолжая любить этот мир во всех его противоречиях. Заявка проекта была отобрана на Питчинг Мастерской Брусникина-2025. Эскиз будущего спектакля был показан в «Практике» в 20-й день рождения. Выпуская его полную версию, театр продолжает искать сценические воплощения для современной литературы. Команда спектакля благодарна Клубу самосовершенствования «Инь Ян» за предоставление площадки для репетиций.

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