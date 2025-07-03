Организатор Лера вяжет, выращивает зелень на подоконнике и занимается резьбой по дереву. Многие думают, что такие хобби — скучные и «старческие», но она уверена: в них много творчества, уюта и свободы! Приходи, чтобы убедиться, что «бабушкинские» увлечения — это не про возраст, а про удовольствие. Что будет? — 1-2 часа вязания в формате коворкинга. Лера расскажет, как из простого прямоугольника связать (почти) что угодно, познакомит с разными видами столбиков и, конечно, с легендарным бабушкиным квадратом. Если у тебя уже есть своё вязание — бери, будешь творить вместе. — Лото, и прочие бабушкинские штучки. Поиграешь от души. — Вкусняшки ко столу приветствуютсучастники будут чаёвничать. Вход: фиксированная цена за материалы — 200 р (если у тебя своих нет) + донат пространству. Донат+запись: по ссылке в тг.