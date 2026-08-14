Говядина бывает куда интереснее привычного стейка на сковороде. На мастер-классе попробуешь три блюда, в которых знакомый продукт раскрывается неожиданно. В меню: — говядина в хрустящей корочке с овощами под азиатским соусом — лукум из мраморной говядины с грибами — теплый салат с говядиной и черно-перечным соусом — кофейный кекс с вишней и шоколадным кремом Как всё происходит: — 3 часа в формате дегустации и погружения в процесс приготовления — шеф готовит при тебе и комментирует ключевые моменты — дегустация блюд сразу после приготовления — возможность задать вопросы шефу в процессе