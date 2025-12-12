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Не детский утренник

Евгенич
ул. Арбат, 6/2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Дети пойдут на свои утренники, а взрослые проведут репетицию своего. «Не детский утренник» — праздник ностальгии, самоиронии и кастюмах. Бар превращается в актовый зал, где можно читать стишки у ёлки, петь хором, клеить снежинки и наконец-то не притворяться взрослым. Здесь всё как в детстве — только без лимита на компот и манной каши. Утренник для тех, кто вырос, но не повзрослел.

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