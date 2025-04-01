Мастер-класс по экстрим-вокалу в «Музторге». Мощный мастер-класс от Кирилла Бабиева, фронтмена группы ТАйМСКВЕР. Будешь разбирать тему «Основы экстрим-вокала. От гроула до драйва и скрима». Как кричать так, чтобы не умереть после первой же песни? Можно ли петь брутально и не сорвать голос? Чем гроул отличается от скрима, а скрим – от дикого вопля, который издает сосед, когда слышит твою репетицию? Разберешь все виды экстрим-вокала, узнаешь, какие из них безопасны, а какие – только для отчаянных смельчаков, и попробуешь на практике. Регистрируйся заранее – места ограничены! Приходи поучиться кричать вместе с профессионалом. Если не придешь – не волнуйся, о твоем отсутствии узнают по тишине.