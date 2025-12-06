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Natry — альтернативная репкор-группа из Подмосковья. Отличительные черты — D.I.Y. подход и мультижанровое творчество с эмоциональной и социальной лирикой. Коллектив отметит 15-летие большим сольником, собрав экс-участников и гостей на одной сцене!
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