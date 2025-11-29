Религия — вечная спутница человеческой культуры, которая оказывает колоссальное влияние на эту самую культуру. Древние идеи переходят от поколения к поколению, от народа к народу, от места к месту, видоизменяются, соединяются друг с другом и живут в веках. Многие из религиозных взглядов, традиций и обычаев пережили своих последователей, но не исчезли, а дошли не только в мифах и легендах, сказках и книгах, научных работах и исследованиях, но и в повседневной жизни. Каждый день мы сталкиваемся со следами давно забытых богов и даже не подозреваем об этом. Лектор: Наталья Теренкова. Культуролог, кандидат наук, доцент ВАК, автор каналов «Культурология для всех» на Яндекс Дзене, Ютубе и Рутубе.