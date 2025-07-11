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Наталья Теренкова «Следы забытых богов»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Религия — вечная спутница человеческой культуры, которая оказывает колоссальное влияние на эту самую культуру. Древние идеи переходят от поколения к поколению, от народа к народу, от места к месту, видоизменяются, соединяются друг с другом и живут в веках. Многие из религиозных взглядов, традиций и обычаев пережили своих последователей, но не исчезли, а дошли до современных людей не только в мифах и легендах, сказках и книгах, научных работах и исследованиях, но и в повседневной жизни. Каждый день люди сталкиваются со следами давно забытых богов и даже не подозревают об этом. Лектор: Наталья Теренкова — культуролог, кандидат наук, доцент ВАК, автор каналов «Культурология для всех» на Яндекс Дзене, Ютубе и Рутубе.

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