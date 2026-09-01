Событие для всех, кто любит пробовать новое, ценит традиции и хочет провести выходной в хорошей компании. «Настойки Фест» — это про культуру, вкусы и истории. Здесь каждый найдёт что-то по душе: откроет для себя неожиданные сочетания вроде грибной или щавелевой настойки, вспомнит вкус «той самой» настойки из семейных историй, или просто проведёт уютный день с друзьями в атмосферном месте. Настойки Фест откроет сезон новогодних ярмарок — много внимания уделено гастрономии и зоне ремесла. Мастера представят мясные, сырные и рыбные деликатесы, авторские украшения и многое другое. Что будет на фестивале: — Улица баров (Barstreet). Более 20 баров со всей страны представят свои лучшие настойки — от классики до смелых экспериментов. Например, настойку на беконе или халве. — Зона «Как это делают дома». Практический мастер-класс без сложной терминологии. Расскажут, как делать настойки дома, подберут ингредиенты и «сварят» настойку в су-виде. — Настоечное казино. Сделаешь ставки на свои ощущения. Нескучный формат дегустации, где ты пробуешь настойку, ставишь фишки на ингредиенты и выигрываешь призы. — Итоги Чемпионата настоек. Объявят на сцене победителей в 11 дисциплинах. Гости смогут поддержать любимые бары и ознакомиться с напитками победителей. — Лекторий «Настойка как история». Короткие рассказы о традициях: как делали настойки в помещичьих погребах, что такое «водочная азбука», какие вкусы были популярны в разные эпохи. Без занудства, с историями и легендами. — Ремесленная зона. Стенды частных винокуров и арт-мастеров. Попробуешь настойки, ликёры и дистилляты из разных регионов России, примеришь на себя кольчугу и попробуешь настоящие фермерские продукты. Задача организаторов — сделать так, чтобы гость совершил гастрономическое путешествие по барам и мастерским всей нашей страны и нашёл тот вкус, за которым хочется возвращаться или повторить дома. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Просят гостей ответственно относиться к ознакомлению с представленными на выставке образцами. Программа может быть дополнена.