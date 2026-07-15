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Настольные игры

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

1080₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

В тёплой компании будешь играть в самые разные настольные игры — от классических до неожиданных. Здесь много настолок на любой вкус социальные, словесные, игры на блеф, на ассоциации и карточные. Есть что-то, что все знают, вроде Коднеймса и Каркассона, есть то, о чем ты наверняка не слышал, но не менее крутое. Можешь смело приносить свои любимые наборы или поделиться своими пожеланиями. Ведущая Анастасия всегда рядом: понятно объяснит правила и поможет разобраться, если игра идёт впервые. Присоединиться можно в любой момент — даже если ты опоздал на полчаса или просто проходил мимо. В пространстве действует тариф 4,5 рубля в минуту. Событие проходит каждую среду.

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