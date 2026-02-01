Клуб настольных ролевых игр для нейроотличных предлагает тебе возможность поучаствовать в расследовании, плавно перетекающем в мистику и хоррор. Будут играть в «Зов Ктулху» — настольную ролевую игру по мотивам произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Забудь про серые декабрьские будни и погрузись в атмосферу Америки 1920-х годов, эпоху, известную как «ревущие двадцатые»: джаз, подпольные бары, гангстерские разборки, неоновые огни... И невообразимый ужас, притаившийся за всей этой праздничной атмосферой. Игровой процесс будет во многом аналогичен Dungeons&Dragons. Обсудят ожидания, совместно создадут персонажей и сотворят историю, полную тайн и внезапных поворотов. Игра длится 4–6 часов с перерывом на чай, вкусняшки (можно приносить свои) и передышку. Подходит даже для тех, кто никогда не играл — ведущий бережно проведёт через процесс. Требуется лишь общая адекватность, стабильное состояние и хорошее настроение. Мест всего 5 — создают атмосферу маленькой компании, где каждому комфортно. Стоимость участия — 1800 рублей; бронь осуществляется по предоставленному скриншоту оплаты. Запись через Telegram.