ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Настолка в Топи

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

Клуб настольных ролевых игр для нейроотличных предлагает тебе возможность поучаствовать в расследовании, плавно перетекающем в мистику и хоррор. Будут играть в «Зов Ктулху» — настольную ролевую игру по мотивам произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Забудь про серые декабрьские будни и погрузись в атмосферу Америки 1920-х годов, эпоху, известную как «ревущие двадцатые»: джаз, подпольные бары, гангстерские разборки, неоновые огни... И невообразимый ужас, притаившийся за всей этой праздничной атмосферой. Игровой процесс будет во многом аналогичен Dungeons&Dragons. Обсудят ожидания, совместно создадут персонажей и сотворят историю, полную тайн и внезапных поворотов. Игра длится 4–6 часов с перерывом на чай, вкусняшки (можно приносить свои) и передышку. Подходит даже для тех, кто никогда не играл — ведущий бережно проведёт через процесс. Требуется лишь общая адекватность, стабильное состояние и хорошее настроение. Мест всего 5 — создают атмосферу маленькой компании, где каждому комфортно. Стоимость участия — 1800 рублей; бронь осуществляется по предоставленному скриншоту оплаты. Запись через Telegram.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста