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Настолка в Топи

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

Клуб настольных ролевых игр для нейроотличных предлагает тебе возможность вжиться в роль персонажа из сериалов в духе Секретных материалов, Твин Пикс или Настоящего детектива. Стань агентом ФБР, полицейским или экспертом, которому вместе с коллегами предстоит отправиться в маленький американский городок и как следует покопаться в его тайнах, чтобы распутать дело... Или бесследно в нём исчезнуть. Игра пройдёт по системе Delta Green в сеттинге Америки начала 2000-х годов. Игровой процесс будет во многом аналогичен Dungeons & Dragons. Обсудят ожидания, совместно создашь персонажа и сотворишь историю, полную тайн и внезапных поворотов. Игра длится 4–6 часов с перерывом на чай, вкусняшки можно приносить свои и передышку. Подходит даже для тех, кто никогда не играл — ведущий бережно проведёт через процесс. Требуется лишь общая адекватность, стабильное состояние и хорошее настроение. Мест всего 5 — держат атмосферу маленькой компании, где каждому комфортно. 2000р. бронь по предоставленному скриншоту оплаты. Запись через ТГ

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