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Народная спевка
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Давненько ты не пел русского народного. Приветствуется приносить свои песни и вкусняшки на общий стол. Внимание: Спевка это не обучение вокалу, а просто совместное разучивание песен. Приглашаются все, кому это интересно, и кто способен попасть в ноты и ритм хотя бы примерно, на базовом уровне. Вход — донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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