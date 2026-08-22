Возраст 12+
Игры
Про событие
Вечер настольных баталий в классические нарды. Что тебя ждёт: дружеский турнир или свободные партии (в зависимости от числа участников), возможность сыграть с новыми соперниками и просто приятно провести время, тавлеи выдают. Главное — хорошее настроение и желание постучать костями. Ждут и опытных игроков, и тех, кто только хочет попробовать. Мероприятие пройдет в культурном пространстве «Циферблат на Маяковской». В пространстве действует тариф 4,5 рубля в минуту.
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