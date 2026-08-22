ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Нарды

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

540₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Вечер настольных баталий в классические нарды. Что тебя ждёт: дружеский турнир или свободные партии (в зависимости от числа участников), возможность сыграть с новыми соперниками и просто приятно провести время, тавлеи выдают. Главное — хорошее настроение и желание постучать костями. Ждут и опытных игроков, и тех, кто только хочет попробовать. Мероприятие пройдет в культурном пространстве «Циферблат на Маяковской». В пространстве действует тариф 4,5 рубля в минуту.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста