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Нарастание

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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Завершение:

от 850₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Шумовой-скримо-эмоушен-инструментал-отвал аттракцион прокатится по НАРАСТАЮЩЕЙ в столице 12 июля на территории склада под номером три. В программу входят: — За надрывные, концентрированные эмоции и грани искренности отвечают: CALANQUE. — За надрывные крики, заставляющие все сердечные сосуды дрожать отвечают Воронежские: Ножевая Драка в Телефонной Будке / НДвТБ. — За все невероятные приключения и гипнотические гитарные причуды отвечают: поля. — За то чтобы все, блин, что-то почувствовали в этот вечер берутся: Марина, я умираю! — За полное погружение в лор чего-то возвышенно-приземленного и шатко-музыкального ввязались: Отречение Петра. — За музыкальные поп-драки, (но не драки с попАми) будут хулиганить на сцене эдакие: керамик.

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