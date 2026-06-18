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  1. Москва
  2. События

Напитывание

Нора
Новорязанская улица, 30

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 18+

Про событие

Телесно-ориентированная практика, про то, как через тело получить ощущение опоры, поддержки, устойчивости. На теле есть зоны, связанные с конкретными внутренними потребностями и запросами, и есть определённый вид прикосновений, который может дать туда именно то, что необходимо. Интересно, что это не объятия и не поглаживания. На встрече будешь работать с потребностями в поддержке и опоре. Эта встреча расширит представление о прикосновениях и о том, как через тело можно давать друг другу глубокую поддержку, возвращать ощущение опоры там, где оно когда-то было потеряно. Это будет встреча-исследование себя и того, как можно брать и давать в контакте. Как можно осознанно запрашивать поддержку в свой конкретный запрос и как технически можно дать её другому человеку или взять себе через телесный контакт. Отдельная часть практики будет посвящена словам, которые глубоко внутри себя человек хотел бы услышать от другого человека — здесь создадут условия, в которых это сможет стать возможным. Тебя познакомят с техниками телесно-ориентированной психотерапии. Будет работа в парах, тройках и в группе. Ты сможешь заметить, как твои внутренние запросы проявлены в теле и почувствовать, как через прикосновение можно получить поддержку и опору, закрыть внутренние дефициты, заземлиться, расслабиться. Если у тебя есть потребность в поддержке и/или опоре, если ты психологически готов идти в контакт с другими людьми, замечать себя и своё тело, пробовать и быть бережными к себе и другому — тебя приглашают на эту встречу. Ведущая: Анна Хрусталева — телесно-ориентированный психолог, ведущая семинаров, психотерапевтических групп. Опаздывать к началу нельзя, заранее рассчитывай своё время.

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