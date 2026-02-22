В пластическом спектакле хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов обратились к поэзии Иосифа Бродского. Его стихотворения предлагают множество вариаций прочтения и дают простор для воображения, что привносит в спектакль множество метафор и идейных линий. Зритель может выбрать любую, и она будет верной. Спектакль переносит зрителя в сознание главного героя, который испытывает муки творчества и выбора. Это диалог с самим собой: борьба или принятие? вырваться «в свет» или уйти «в темноту»? Продолжительность – 1 час без антракта.