Наедине с собой
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
В пластическом спектакле хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов обратились к поэзии Иосифа Бродского. Его стихотворения предлагают множество вариаций прочтения и дают простор для воображения, что привносит в спектакль множество метафор и идейных линий. Зритель может выбрать любую, и она будет верной. Спектакль переносит зрителя в сознание главного героя, который испытывает муки творчества и выбора. Это диалог с самим собой: борьба или принятие? вырваться «в свет» или уйти «в темноту»? Продолжительность – 1 час без антракта.
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