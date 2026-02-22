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Наедине с собой

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В пластическом спектакле хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов обратились к поэзии Иосифа Бродского. Его стихотворения предлагают множество вариаций прочтения и дают простор для воображения, что привносит в спектакль множество метафор и идейных линий. Зритель может выбрать любую, и она будет верной. Спектакль переносит зрителя в сознание главного героя, который испытывает муки творчества и выбора. Это диалог с самим собой: борьба или принятие? вырваться «в свет» или уйти «в темноту»? Продолжительность – 1 час без антракта.

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