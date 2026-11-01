Надя Бобрышева — стендап-комик, чемпион Высшей лиги КВН, радиоведущая Comedy Radio и Label on Air, участница «Comedy Баттл» на ТНТ. Простая, весёлая и невероятно смешная. Надя — это любовь с первого выступления, тот человек, про которого говорят: «Это наш человек». Через комедию она поднимает знакомые, а для кого-то и наболевшие темы: разное воспитание поколений, отношение к жизни, стандарты красоты и поиск любви обычной девочки в большом городе. Работают бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить во время сбора гостей. Сбор гостей — за час до начала программы.