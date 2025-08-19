ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Надо снимать фильмы о любви

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Российская съёмочная группа приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и тех ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не обговариваются. Вскоре съёмочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли знакомится на улице с загадочной девушкой по имени Света. Картина «Надо снимать фильмы о любви» — камерная работа на стыке документального наблюдения и художественного вымысла, исследующая природу человеческих отношений, силу любви и свободы через призму кинопроцесса. Главные роли исполнили молодые звёзды российского кино, переходящие из одной работы режиссёра в другую — Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева и сам Роман Михайлов. «Надо снимать фильмы о любви» — призер ММКФ и Lendoc Film Festival; фильм вошёл в десятку лучших российских картин 2024 года по опросу журнала «Искусство кино».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста