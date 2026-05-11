В программе уход от анатомических условностей, поиск новых выразительных ходов в рисунке и получение чистого удовольствия от рисования. В конце устроят общий просмотр, участники поделятся опытом и впечатлениями. Возьми с собой какую-то жесткую подложку, чтобы на ней рисовать. Оплата на месте. Вход по предварительной записи.