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Выставки
Про событие
Представляем персональную выставку художницы Яны Серобабиной. Выставка собрана из наблюдений художницы, фрагментов чужих и личных историй. Работы предлагают опыт внимательного присутствия — быть рядом и стать свидетелем чьей-то жизни, где слова звучат неожиданно и особенно искренне. График работы галереи ВТ, СР, ЧТ | 14.00 – 19.00 ВС | 14.00 – 17.00
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