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На тебя гляжу (и вижу всех)

Set Projects, 1-й Хвостов переулок, 3Ас2, помещение 106 домофон: 106

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Представляем персональную выставку художницы Яны Серобабиной. Выставка собрана из наблюдений художницы, фрагментов чужих и личных историй. Работы предлагают опыт внимательного присутствия — быть рядом и стать свидетелем чьей-то жизни, где слова звучат неожиданно и особенно искренне. График работы галереи ВТ, СР, ЧТ | 14.00 – 19.00 ВС | 14.00 – 17.00

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