Песни и танцы Латинской Америки. ХХ век в развлекательной музыке можно считать веком Нового Света — там не было мировых войн, буйно расцветала культура — как элитарная, так и массовая — а рожденные там мелодии распространялись по миру как вирус счастья. Танцы и песни, формы и жанры южной и центральной Америки на некоторое время оказались самым заметным мировым сокровищем. Танго, самбы, румбы, босса-новы, бегины и болеро — от них было не скрыться даже на Северном полюсе. Весь мир пел и танцевал под «Бесаме мучо» и «Кумпарситу», «Тико-Тико» и «Сибоней». Декабрьский концерт цикла «На странных берегах» призван напомнить об этих неувядающих мелодиях прошедшего столетия, которые прозвучат на сцене ДК Рассвет в исполнении ансамбля ClassicaPlus и Алисы Тен.