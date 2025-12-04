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На странных берегах. ClassicaPlus и Алиса Тен

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Песни и танцы Латинской Америки. ХХ век в развлекательной музыке можно считать веком Нового Света — там не было мировых войн, буйно расцветала культура — как элитарная, так и массовая — а рожденные там мелодии распространялись по миру как вирус счастья. Танцы и песни, формы и жанры южной и центральной Америки на некоторое время оказались самым заметным мировым сокровищем. Танго, самбы, румбы, босса-новы, бегины и болеро — от них было не скрыться даже на Северном полюсе. Весь мир пел и танцевал под «Бесаме мучо» и «Кумпарситу», «Тико-Тико» и «Сибоней». Декабрьский концерт цикла «На странных берегах» призван напомнить об этих неувядающих мелодиях прошедшего столетия, которые прозвучат на сцене ДК Рассвет в исполнении ансамбля ClassicaPlus и Алисы Тен.

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