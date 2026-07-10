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На седьмом небе (Cloud 9)

Лебединое озеро
Крымский Вал, 9, стр. 22

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка раскроет все твои танцевальные чакры и перенесёт на 9 облако (или по другому — на 7 небо) от счастья, любви и эйфории. За звуковые вибрации отвечают: Icevy Thirteenth Asirio Soul Sis Koodry Outsider Peter Lankton Two Drops Altum Unda Farber Iggy Krivtsov Lika

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