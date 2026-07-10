На седьмом небе (Cloud 9)
Крымский Вал, 9, стр. 22
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка раскроет все твои танцевальные чакры и перенесёт на 9 облако (или по другому — на 7 небо) от счастья, любви и эйфории. За звуковые вибрации отвечают: Icevy Thirteenth Asirio Soul Sis Koodry Outsider Peter Lankton Two Drops Altum Unda Farber Iggy Krivtsov Lika
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи