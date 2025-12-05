Когда и почему возникает образ Микулы Селяниновича и его дочерей? Как меняется образ Ильи Муромца и Соловья-Разбойника? В каких горах жил Святогор и почему он умирает дважды? Что общего между русскими былинами и бурятской «Гэсериадой»? В чем уникальность русского эпоса на фоне мирового? Ответы — на лекции. Читает Александра Баркова, автор бестселлеров «Славянские мифы: от Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы», «Введение в мифологию» и многих других. Стоимость: за весь курс очно + рассылка аудиозаписей — 2000 рублей. Или оплата на месте по 600 рублей за лекцию. Для записи и оплаты пиши на alwdis@yandex.ru