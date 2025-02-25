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На Ковер!

К35
Усачёва улица, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

С 2007 года арт-резиденция «Непокорённые» служит лабораторией для художников, созданной самими авторами ради свободы творчества. За годы существования она превратилась в платформу, давшую старт десяткам ярких имен российского современного искусства. Пространство резиденции включает десять мастерских, галерею и зону коммуникации — холл, где полы укрыты коврами, словно живой тканью диалога. Кураторы используют ковры как важную деталь экспозиции проекта, теперь это не просто декор, а метафора. Их узоры, напоминающие сады, отсылают не к земным пейзажам, а к утопическому Эдему. Здесь рай становится символом вечного поиска — попытки человека создать гармонию в хаотичном мире. Именно эта мечта о «городе-саде», о совершенстве, сплачивает резидентов, чьи работы различаются стилями и концепциями, но сходятся в стремлении к идеалу. Ковры в интерьере выставочного проекта выполняют двойную роль: они визуально дробят площадь на зоны, посвященные разным авторам, но одновременно сплетают экспозицию в цельное повествование. Аутентичная мебель, арт-объекты в неожиданных уголках и намеренный отказ от строгой симметрии — всё это воссоздает дух мастерской: живой, немного хаотичный, наполненный энергией эксперимента. Студия представляет работы 15 современных художников, в разное время побывавших её резидентами.

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