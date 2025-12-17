Герои пьесы Максима Горького оказываются в неожиданных обстоятельствах – режиссер Юрий Грымов перенес все действие… на Рублевку! Именно здесь хорошо знакомые персонажи проявляются во всей красе, а известный сюжет приобретает современное звучание. Не поменяв ни слова в тексте Горького, Юрий Грымов дал новую жизнь этой комичной и трагической истории, ведь яркие характеры героев живут среди нас, это и мы сами! Динамичный сюжет, тонкий психологизм, яркое музыкальное оформление в сочетании с оригинальным текстом пьесы и неповторимой режиссурой – все это ждет зрителей театра «Модерн».