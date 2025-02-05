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Мытищи в огне

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Сами себя участники группы «Мытищи в огне» без ложной скромности именуют лучшей концертной группой в России. И у каждого гостя клуба «16 тонн» есть возможность убедиться в обоснованности таких притязаний. Арт-панк команда исполнит самый забойный материал из альбома «Хорошо у нас в аду» и EP «Аффирмации», а также порадует гостей концерта не менее впечатляющими новинками на пределе громкости и эйфории.

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