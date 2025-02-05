Сами себя участники группы «Мытищи в огне» без ложной скромности именуют лучшей концертной группой в России. И у каждого гостя клуба «16 тонн» есть возможность убедиться в обоснованности таких притязаний. Арт-панк команда исполнит самый забойный материал из альбома «Хорошо у нас в аду» и EP «Аффирмации», а также порадует гостей концерта не менее впечатляющими новинками на пределе громкости и эйфории.