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Сами себя участники группы «Мытищи в огне» без ложной скромности именуют лучшей концертной группой в России. И у каждого гостя клуба «16 тонн» есть возможность убедиться в обоснованности таких притязаний. Арт-панк команда исполнит самый забойный материал из альбома «Хорошо у нас в аду» и EP «Аффирмации», а также порадует гостей концерта не менее впечатляющими новинками на пределе громкости и эйфории.
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