Мясо
ул. Электродная, 2, ст. 32
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от 999₽ до 4000₽
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Про событие
Большой летний фестиваль с любимыми рэперами... Программа — мясо. Лайнап — мясо. Много секретных гостей. На сцене: CODE80, KUDOKUSHI, Anonymous Ember, а также секретные гости. Также в лайнапе: главный герой, crocodiller, krippzzz, issey, fakemutin, Экзотик Общее время выступления не менее 3х часов.
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