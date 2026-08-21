Большой летний фестиваль с любимыми рэперами... Программа — мясо. Лайнап — мясо. Много секретных гостей. На сцене: CODE80, KUDOKUSHI, Anonymous Ember, а также секретные гости. Также в лайнапе: главный герой, crocodiller, krippzzz, issey, fakemutin, Экзотик Общее время выступления не менее 3х часов.