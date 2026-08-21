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Мясо

Центр городской культуры «Графит»
ул. Электродная, 2, ст. 32

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от 999₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Большой летний фестиваль с любимыми рэперами... Программа — мясо. Лайнап — мясо. Много секретных гостей. На сцене: CODE80, KUDOKUSHI, Anonymous Ember, а также секретные гости. Также в лайнапе: главный герой, crocodiller, krippzzz, issey, fakemutin, Экзотик Общее время выступления не менее 3х часов.

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