Персональная выставка Татьяны Якушевой где собраны воедино несколько серий работ художницы, созданных в разных медиа. В своих произведениях Татьяна обращается к переходным или лиминальным состояниям. В этот момент прежняя идентичность уже не актуальна, а новая еще не сформировалась Неслучайно слово «лиминальность» происходит от англиийского «limen» — порог или граница. Художницу интересует это неопределенное существование на пороге, между установленными системами координат. Что происходит в этом промежутке? Каково это — находиться в процессе превращения? Традиционно с этими переходными состояниями были связаны различные обряды: при рождении, инициации, вступлении в брак, проводах в загробный мир. Каждый раз человек отбрасывал свою старую роль, как бабочка кокон, и представал в новом качестве. Ритуалы способствовали этому процессу. Однако сейчас эта система не работает, и мы вынуждены сами справляться с переменами, изобретая собственные обряды. О художнице: Татьяна Якушева работает с керамикой, фотографией и экспериментирует с другими медиумами. Ее интересует взаимосвязь между словом и материей. Свою роль как художника Татьяна видит в качестве переводчика, посредника между текстом и его материальным воплощением. Социолог по образованию, она более 20 лет занималась креативом в области рекламы. В 2022 году она начала заниматься керамикой. Предыдущий опыт работы определил ее подход к художественной практике через текст и идею.