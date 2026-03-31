Музыкально-историческое путешествие в мир Иоганна Себастьяна Баха. Во время путешествия ты: • Познакомишься с Бахом-человеком и Бахом-композитором. Узнаешь, как эти две грани виртуозно переплетались в его жизни. • Научишься «читать» музыку. На примере знаковых произведений — «Токкаты и фуги ре минор», «Арии» из оркестровой сюиты, «Сицилианы», фрагментов из «Бранденбургских концертов» и «Страстей по Матфею» — раскроют секреты его музыкального языка. • Разгадаешь тайну Баха. Почему его музыка, опередившая своё время, была так быстро забыта современниками? Попробуют найти ответы на этот вопрос. • Насладишься вечностью. Просто позволь себе раствориться в чарующих звуках, переживших века. Ведущий концерта: Борис Хомичев — музыковед, преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Вход свободный по предварительной регистрации. Дополнительная информация и вопросы по телефону.