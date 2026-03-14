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Про событие
Новый формат Lumisfera, в котором музыка звучит свободно и близко. Виртуозное исполнение Михаила Балашова соединяется с импровизацией и живым диалогом с залом. Без излишней академичности — с юмором, энергией и ощущением настоящего момента. Что включено в билет: Безлимитное игристое Свободное перемещение по залам особняка Фотозона и профессиональная фотосъёмка Возможность унести визуальную память о событии Дресс-код: светский вечерний стиль
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