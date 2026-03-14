ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Музыкальный вечер: фортепиано

Усадьба Смирновых, Тверской бульвар, 18с1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Новый формат Lumisfera, в котором музыка звучит свободно и близко. Виртуозное исполнение Михаила Балашова соединяется с импровизацией и живым диалогом с залом. Без излишней академичности — с юмором, энергией и ощущением настоящего момента. Что включено в билет: Безлимитное игристое Свободное перемещение по залам особняка Фотозона и профессиональная фотосъёмка Возможность унести визуальную память о событии Дресс-код: светский вечерний стиль

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста