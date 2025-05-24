[отменено] Музыкальный мир аниме
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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от 1500₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Мультимедийный концерт по знаковым аниме-произведениям, среди которых «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки, «Наруто», «Евангелион» и «Тетрадь смерти». Концерт пройдёт в зале с мягкими пуфиками и экранами, которые окружают гостей. Композиции исполнит музыкальный проект GRANI MUSIC.
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