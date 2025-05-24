Мультимедийный концерт по знаковым аниме-произведениям, среди которых «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки, «Наруто», «Евангелион» и «Тетрадь смерти». Концерт пройдёт в зале с мягкими пуфиками и экранами, которые окружают гостей. Композиции исполнит музыкальный проект GRANI MUSIC.