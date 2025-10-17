Школа музыки «Марс» открывает лекторий! По пятницам будут приглашать в свой особняк интересных лекторов, чтобы обсуждать с ними русское инди, рокабилли, рейвы и музыку в кино.

На первой встрече Олег Кармунин, музыкальный критик, расскажет о том, почему трек «Музыка нас связала» длится пять минут, а «Ты горишь, как огонь» две и о том, как нас обманула эпоха интернета.

О чём будет лекция

Технологии кардинально изменили то, как мы слушаем и воспринимаем музыку: от живых выступлений и грампластинок до радио, кассет и компакт-дисков, а затем — к цифровым форматам и стриминговым сервисам, сделавшим всю мировую музыкальную библиотеку доступной из кармана.

Современные алгоритмы подбирают музыку под вкусы и настроение слушателей, искусственный интеллект способен создавать собственные композиции, а социальные сети определяют популярность треков. Технологии не только упростили доступ к музыке, но и изменили сам процесс её создания и восприятия, превратив искусство звука в часть цифровой культуры.

Посещение бесплатно, регистрация обязательна, музыка вечна.