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Музыкальный Квиз

Гарда Бар, Рочдельская ул.15 стр.35

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 9500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Вечер самых горячих хитов, где команды соревнуются в эрудиции и чувстве ритма. Тема игры: Хиты 2024–2025 Треки, которые рвали чарты, собирали миллионы прослушиваний и стали голосом последнего года. Будет много узнаваемых мелодий, неожиданных поворотов, смеха и азарта.

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