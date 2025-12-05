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Вечер самых горячих хитов, где команды соревнуются в эрудиции и чувстве ритма. Тема игры: Хиты 2024–2025 Треки, которые рвали чарты, собирали миллионы прослушиваний и стали голосом последнего года. Будет много узнаваемых мелодий, неожиданных поворотов, смеха и азарта.
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