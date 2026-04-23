На третьем этаже Центрального рынка на Маросейке пройдёт музыкальный квиз по мотивам русских хитов. Участие для команд бесплатное, по предварительной регистрации. До, после и во время игры гости могут заказать блюда и напитки в одном из 30 корнеров и баров фуд-холла. Регистрация по телефону.