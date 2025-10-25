ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Музыкальный джем: проявляемся через музыку и пробуем новое

улица Кузнецкий Мост, 19с1, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1140₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Даже если ты никогда не держал инструмент — это вечер, чтобы попробовать. Под присмотром приглашенного эксперта, Софьи, все участники создают музыку вместе: на флейте, гитаре, голосом или просто хлопками в ладоши. Кто такая Софья? Она является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, играла с такими артистами как: Space, Евгения Лагуна, Сергей Летов , а так же была на разогреве у Клавы Коки. Уже больше 10 лет выступает на сцене и преподает игру на музыкальных инструментах В программе: — Динамичные игры, знакомство: забавные беседы и общение перед музыкальным блоком. Знакомство друг с другом и сближение поднимет настроение и создаст идеальный настрой для музыкального джема — Игра на музыкальных инструментах: под присмотром Софьи, каждый из участников попробует игру на более чем 6 видов инструментов и научиться подпевать любимые песни под флейту. Кстати, ты можешь принести любой свой музыкальный инструмент. Это добавит атмосферы и украсит звучание нашей импровизации — Подведение итогов: обсуждение опыта и ответы на ваши вопросы о музыке. Софья расскажет свою историю, даст полезные советы по началу музыкального пути и ответит на вопросы участников. Бонус: доступ в общий чатик для всех участников для продолжения общения и рассказа о себе. Стоимость: Тариф антикафе (3,5/мин) + 300 руб. Записаться на джем можно через ТГ по кнопке «Купить билет».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста