Даже если ты никогда не держал инструмент — это вечер, чтобы попробовать. Под присмотром приглашенного эксперта, Софьи, все участники создают музыку вместе: на флейте, гитаре, голосом или просто хлопками в ладоши. Кто такая Софья? Она является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, играла с такими артистами как: Space, Евгения Лагуна, Сергей Летов , а так же была на разогреве у Клавы Коки. Уже больше 10 лет выступает на сцене и преподает игру на музыкальных инструментах В программе: — Динамичные игры, знакомство: забавные беседы и общение перед музыкальным блоком. Знакомство друг с другом и сближение поднимет настроение и создаст идеальный настрой для музыкального джема — Игра на музыкальных инструментах: под присмотром Софьи, каждый из участников попробует игру на более чем 6 видов инструментов и научиться подпевать любимые песни под флейту. Кстати, ты можешь принести любой свой музыкальный инструмент. Это добавит атмосферы и украсит звучание нашей импровизации — Подведение итогов: обсуждение опыта и ответы на ваши вопросы о музыке. Софья расскажет свою историю, даст полезные советы по началу музыкального пути и ответит на вопросы участников. Бонус: доступ в общий чатик для всех участников для продолжения общения и рассказа о себе. Стоимость: Тариф антикафе (3,5/мин) + 300 руб. Записаться на джем можно через ТГ по кнопке «Купить билет».